中国一些地方政府禁止员工拥有特斯拉

中国一些地方政府和机构，出于安全方面的因素，正在对其属下员工拥有特斯拉汽车的情况进行评估。这是今年3月中国当局禁止军方人员及家属驾驶特斯拉汽车进入军事设施之后，特斯拉在中国遇到的又一挫折。

据彭博社5月28日报道，中国浙江和广西政府要求政府机构检查并报告属下员工拥有特斯拉汽车的情况，并明令禁止关键部门的员工驾车进入某些办公区。中国气象局告诉其员工不要购买特斯拉汽车，若已经拥有，则需要将车转给他人。

《华尔街日报》3月报道，因担心特斯拉汽车内置摄像头可能会持续记录影像，获取车辆使用时间、地点，以及与车辆同步的手机联系人名单等数据和资料，中国限制军方人员和重要国企人员使用特斯拉汽车。中国还担心，特斯拉汽车搜集的某些数据可能会被发送回美国，对中国的国家安全造成威胁。

路透社5月21日报道，北京和上海至少有两个政府机构的官员收到主管的口头指示，不要在办公区内停放特斯拉汽车。

为消除中国对特斯拉汽车搜集数据的担忧，特斯拉5月25日表示，将在中国建立一个新设施储存本地用户的数据，并承诺把中国境内出售汽车收集的所有用户数据留在中国境内。

中国“中国汽车流通协会”属下的“乘用车市场信息联席会”发布的4月中国新能源汽车销售情况显示，特斯拉4月销量为25845，比3月的35478辆下降了27%。