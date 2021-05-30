清华教授称《三体》受捧令人大跌眼镜

尽管科幻作品《三体》受中国民众热捧，但清华大学教授吴国盛却说这一现象“让人大跌眼镜”。

网媒“香港01”报道，吴国盛在5月27日的访谈节目《十三邀》中表示，《三体》受追捧让他大跌眼镜，并且他认为科幻在所有文学题材中属于贫乏的存在，它只是便利地使用了一些科学元素，但真正打动人们的还是故事中的人性。

吴国盛强调，金庸的小说才是中国版的科幻小说。

对此，报道引述网民反驳称，“三体把当下最新的物理科技成果都写进去了，怎么能说是纯虚构呢？”、“一看教授就没看过，三体就是一个披着外星人的壳，讲的是人性。人性的‘罪’与‘恶’”、“估计教授没读完三体， 三体最出色的就是人性的描写”。

但也有网民表示：“仁者见仁智者见智把，每个人的观点都不同。《三体》经常出现在推荐榜单上看到它的名字，说明它肯定有吸引人的地方，只能说众口难调，都有自己喜欢的类型和领域，也不必大跌眼镜。”

资料显示，吴国盛在2016年被清华大学人文学院引进为长聘教授，是现任清华大学人文学院教授、科学史系系主任、清华科学博物馆馆长。主攻西方科学技术史、中国近现代科学技术史、科学哲学与技术哲学，以及科学传播学与科学博物馆学等学术方向，出版过《自然本体化之误》等着作。

报道称，他最出圈的一次，是他在2019年发表关于“落后不一定捱打，弱小也不一定捱打”的观点。当时，共青团中央官微曾发长文反驳其观点。

《三体》是刘慈欣于2006年5月至12月在《科幻世界》杂志上连载的长篇科幻小说，故事讲述外星文明可能入侵地球故事。出版后成为中国大陆最畅销的科幻长篇小说之一，小说英译版获得美国科幻奇幻作家协会2014年度“星云奖”提名，并荣获2015年雨果奖最佳小说奖。

小说在美国也备受推崇，美国前总统奥巴马、面簿创始人扎克伯格等都是《三体》的读者。