王毅：中国—中东欧合作有其现实需求

中国国务委员兼外长王毅表示，中国—中东欧合作有其现实需求、内在动力和独特价值。与西欧发达国家相比，中东欧国家大多属于新兴经济体，对华合作的重点和需求有明显不同。因此，中国—中东欧合作有着更强的互补性。

据中国外交部在官网发布的新闻稿，王毅昨天在贵阳同塞尔维亚外长塞拉科维奇举行会谈并共同会见记者时说，中国—中东欧国家合作是新兴跨区域合作机制，从无到有，从小到大，积累了有益经验，形成了成功作法，主要可概括为：坚持务实合作属性，坚持开放透明理念，坚持协商自愿原则，旨在促进中东欧国家加快发展，促进欧洲一体化进程，促进中欧关系获得新的动力。

第一，中国和中东欧国家的双边合作和区域合作可以有机结合。王毅强调，中国一直致力于同中东欧国家发展好双边关系，这是根基。双边合作开展得好，可以为区域合作提供更好条件、更佳环境。同时，中国—中东欧国家区域合作可以整合地区资源，发挥规模效应，为双边关系注入新动力。因此，两者应是彼此促进，不必相互排斥。

第二，中国—中东欧合作有其现实需求、内在动力和独特价值。王毅表示，与西欧发达国家相比，中东欧国家大多属于新兴经济体，对华合作的重点和需求有明显不同，更希望加快基础设施建设，吸引外来资金，扩大对华出口。因此，中国—中东欧合作有着更强的互补性。

第三，中国—中东欧合作是中欧整体合作的重要组成部分。中国和中东欧国家合作聚焦经贸务实合作，不涉及防务安全领域，从来没有地缘战略意图，更无意搞什么势力范围。

王毅说，这一合作有利于实现欧洲整体的均衡发展，有利于加快实现欧洲的一体化。同时一直强调中国—中东欧合作要遵守市场原则和欧盟标准，尊重参与方协商一致，合作的共识要向各方开放，合作的成果要惠及各方。中东欧各国的发展，既有双边关系的原动力，再加上中欧合作、中国—中东欧合作一并推进，三个引擎协同发力，何乐而不为。

王毅强调，无论是双边关系，中国中东欧关系，还是中国欧盟整体关系，都是中欧人民之间对话、交流、合作的平台。中欧彼此是伙伴而不是对手，是机遇而不是挑战。

“我们希望与欧洲各国和欧盟机构一道，沿着深化中欧全面战略伙伴关系的正确轨道，不断加强我们之间的合作，共同实现中欧两大力量的发展振兴，共同推进国际关系的民主化和世界格局的多极化。”