“赌王”何鸿燊今正式下葬

叱咤港澳政经界逾半世纪、有澳门“赌王”之称的何鸿燊于2020年5月离世，过了一年时间于今天（5月30日）在香港正式下葬；据报，何鸿燊的家人会作出这项安排，主要是因为风水师指2020年未有适合的日子安葬。

综合港媒报道，此前暂放在东华义庄的何鸿燊灵柩，今早10时多由10名仵工抬出义庄，期间有过百名保安护送，之后正式下葬于摩星岭的昭远坟场。

据报道，赌王的家人，包括其四名儿子何猷龙、何猷启、何猷亨及何猷君全程都在旁。

何鸿燊在2020年5月26日与世长辞，享年98岁。他出身自港英时期四大家族之一的何东家族，1921年在香港出生，1939年入读香港大学理学院，1941年因太平洋战争爆发而肄业。1987年，他获港大颁授名誉社会科学博士。

何鸿燊最为人津津乐道，是他在澳门一手建立的千亿博彩王国，以及在创建过程中曾与已故中国全国政协副主席霍英东发生的恩恩怨怨。

何年轻时家道中落，在抗日战争期间由香港逃到澳门做生意，认识了霍英东。1961年，他和霍英东等人合资创办澳门旅游娱乐，投得澳门博彩专利权，其后建成葡京大酒店，成为澳娱公司旗舰赌场。1972年他在港创办信德集团，隔年在港上市。在澳门赌场经营权开放前，即从1960年代至2002年，澳娱雄霸澳门博彩行业，何鸿燊因此获“赌王”称号。

1986年霍英东辞任澳娱董事长，外传霍何二人发生争执。据悉，两人对介入赌业的初衷不尽相同，何鸿燊要赚钱，要将澳娱公司上市，而霍英东主张纯利用于澳门建设。但霍英东对两人关系一直没多谈，只形容何在骨子里是不服输的人

直至2006年霍英东逝世，何鸿燊出席扶灵，显示两人友情仍在。2010年，何霍两家更再次共掌澳娱，霍英东长子霍震霆成为第二大股东。至去年1月，以何超琼为首的二房，与霍氏基金及信德组成股东联盟，合持逾半股份。

何鸿燊一生共娶四妻，发妻黎婉华、二太蓝琼缨、三太陈婉珍、四太梁安琪，共为他生了16名子女，2011年，何氏家族爆争产风波。澳娱股权大转移过程中，也曾出现不同版本，非常混乱。

不过峰回路转，各房终于签订家族和解协议，争产风波和气收场，但协议内容保密。何鸿燊在2018年卸任澳门博彩控股主席一职，由二房次女何超凤接任，四太梁安琪出任联席主席兼执行董事。

二房长女何超琼除了掌管信德集团的业务，也与美高梅集团合作在澳门经营赌场，而新濠国际就由二房儿子何猷龙打理。澳门六个博彩业的经营者，何家占了三席。