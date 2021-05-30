港疫苗预约接种数攀升单日接种数超4.2万人

在商界持续提供经济诱因等作用下，香港疫苗接种数及预约数在本周内均有所攀升，29日单日接种人数达到42400人。

据香港中通社报道，香港特区立法会商界议员林健锋30日说，商界正研究为已接种疫苗的市民分阶段举办抽奖，已接触部分企业，大家反应正面，愿意以机票、酒店住宿、戏票、饮食券、抗疫产品，及婚姻配对套票等作为奖品。

此前香港信和集团旗下黄廷方慈善基金及华人置业拟共同捐出一间价值逾千万港元的房屋，作为“打疫苗送楼”抽奖活动的终极大奖，只要年满18岁并于今年9月1日前于香港完成接种两剂新冠疫苗的香港永久居民均可参与，发展商会代缴印花税，助市民实现置业梦想。

香港疫苗的预约接种人数28日飙升至25600名，较上一日的20200增加约5400名，增幅达26.7%；当日接种疫苗的市民人数为35800名，较上一日更大幅增加37.7%。29日，疫苗热情延续，预约接种数再增加近3000人至28200人，增幅超一成；而当日的单日疫苗接种人数，更是达到42400人。

翻查特区政府的新闻公告，过去一周因应特区政府公布愿捐赠过剩疫苗予更有需要的地方、开放让持双程证的非香港居民预约接种疫苗，及商界、企业等持续提供经济诱因等因素，疫苗预约接种人数有显着提升，从23日的13700人增至29日的28200人，增幅超过一倍。

香港疫苗接种计划自2月26日正式展开，至29日已有134.22万名市民接种第一剂疫苗，约98.66万名市民接种第二剂疫苗。香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始日前在公开场合表示，目前香港的疫苗接种率仍不足以形成群体免疫。