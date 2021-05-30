南京男子驾车碾压前妻并持刀捅伤数人

中国南京一41岁男子因感情纠纷行凶，撞伤并碾压其前妻，还致使五名其他人士受伤。

据中国央视报道，记者5月30日从江苏省公安厅获悉，经初步调查，犯罪嫌疑人吉某某因感情纠纷行凶，犯罪嫌疑人、其前妻以及其他六名受伤群众，共计八人已送医治疗，暂无生命危险。

吉某某5月29日晚9时许，驾驶租来的白色轿车，在秦淮区金銮巷将其前妻撞到在地，现场热心市民阻拦无果后，吉某某再次碾压前妻后逃离现场。慌乱中，吉某某与其他车辆发生碰撞，安全气囊弹出，导致其所驾驶车辆无法行驶。

随后，吉某某在现场持刀抢得一辆轿车后，继续逃窜。在洪武路和中山东路交叉口再次发生交通事故，所抢车辆无法驾驶。

吉某某后来被热心市民围堵，其中一身形较胖的热心男子，被吉某某用刀刺伤，现场多名群众也不同程度受伤。吉某某自杀未遂，被警方控制。

另据新浪新闻报道，南京市卫生健康委员会副主任杨大锁透露，截至目前，八名受伤人员中，除一人为轻微伤已于当晚出院外，还有七名受伤人员在医院接受治疗。包括中度伤一人，重伤两人，危重四人，目前生命体征均平稳。

其中，被刺伤的“胖哥”已接受急诊腹内探查修补手术；犯罪嫌疑人前妻，因全身多处碾压伤目前在ICU诊治；犯罪嫌疑人目前已做气管插管、接受颈部外伤手术，在ICU治疗。