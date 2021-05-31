台媒：美军将向台湾传授地下反抗战术

台湾媒体披露，美国海军陆战队特种作战司令部（MARSOC）今年首度派员赴台，与台湾特战部队实施专家交流，美军也将向台湾传授地下反抗战术。

据台湾《联合报》今天（31日）报道，除了美军安全合作旅在新竹湖口协助台湾联兵旅下基地训练外，包括美国陆军SF特种部队、海军SEAL海豹突击队与台湾陆军特战部队固定协训操演都正常实施。在台湾展开今年度的汉光演习实兵操演后，美军将陆续有其他特战部队抵台协训。

台湾国防部称，中国大陆对台军事威胁，已成区域和平稳定与发展的最大危机，此为国际共识；台湾军方防卫作战基于“防卫固守，重层吓阻”军事战略，以预防战争为目标，相关军事训练与交流也是基于前述作战指导而规划，外界勿作过度揣测。

报道称，虽然台湾冠病疫情严峻，但是美军仍积极赴台协助台湾训练。台湾国防部规定，自境外赴台者包括美军等外籍人士，考量任务需求，依中央规范于入境后须实施居家检疫14日后，于进入营区前获三天内核酸检测阴性报告始可入营，并实施专人专车、分舱分流管制。

国家安全研究院国防战略与资源研究所长苏紫云说，大陆军方已有执行超地平线立体登陆、“岸到岸”登陆与非正规登陆作战等“闪电战”能力，美国态度反映出美军对大陆对台发动战略突袭的担忧。台湾的“固安作战计划”，近期决定调升「作战区」指挥层级，就是因应措施之一，美军相关论述与在台湾曝光的“安合旅”等“准军事顾问”的作法，便是强化反制大陆军方闪电战的战备整备。

台湾军方透露，台湾特战部队过去有“潜伏抗暴”的任务，是渗透到对岸组训民间游击队遂行反共任务；美军所谓“地下反抗体系（Resistance network）”训练，是一旦敌军登陆占领，特战部队执行“留置作战”，隐入民间暗中组训民间后备军人或受过军事训练的平民，有系统遂行反抗，给予敌人持续打击，等候援军规复。美军特战部队曾在叙利亚执行过相关任务，未来可望赴台以“专家交流”名义执行。