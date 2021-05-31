打两针港人超百万 商家拟更多接种激励

香港发展商送住宅单位鼓励接种的方法奏效，预约接种的香港市民上升。截止昨晚，已有100万4627人接种了两针。有商家愿再接再厉，拟推出更多激励接种的活动，以抽奖形式送各种礼券，甚至还送“婚姻配对”服务套票。

据香港《头条日报》报道，香港行政会议成员、立法会议员林健锋表示，正与总商会讨论为接种疫苗的市民分阶段举办抽奖，部份企业反应正面，愿送出机票、酒店住宿、戏票、饮食券、抗疫产品、验身用医疗券等作奖品。他透露，有商户十分有创意，将送出“婚姻配对”服务套票，接种第一针的市民可以提供个人资料，而打第二针后就可以获安排与异性单对单会面。

对于信和集团捐出单位作为打针奖品，林健锋希望见到第二、三个单位捐出，不希望只有一个人得奖，希望全港市民在打针后都参与相关抽奖，并分不同阶段举行，第一阶段每两周抽一次，奖品涉衣食住行，并于9月份抽出终极大奖。他认为，抽奖有助提高接种率，不希望外界以“贪”字来形容。

香港一家婚姻介绍公司Dating Studio负责人方小姐指，以婚姻配对服务为抽奖礼物，实属少见。其公司的套餐服务最平的两个月收费为2980元（港元，508新元），期间会帮客人配对异性，而永久服务为2万9800元，参加者需具备大学学历或以上。

其实，美国早与当地交友配对服务平台合作推广接种，增加疫苗讯息及已打针用户的曝光率。交友配对服务OkCupid研究发现，在个人档案上显示已打针的用户，其配对成功率比一般用户高出一成四。

对于有雇主向雇员提供“打针假”，林健锋也表示支持，因女士怕见针，他建议设“陪针假”半天或一日，让丈夫“陪太太打针”，同时建议政府让在港长期工作的外籍人士免费打针，尽快让香港成为一个“安全城市”，恢复通关。

据政府统计，本月22日仅有1万500人网上预约打针，上周三及四则分别回升至近2万2000及2万200人预约，而在“打针抽楼”消息于上周五公布后，预约人数即上升至2万5600，至上周六预约数字再升至约2万8200人。