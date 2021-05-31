港大学者：没接种者应感羞耻

香港疫苗接种计划展开逾三个月来仅约两成人口已打首针，香港大学医学院公共卫生学院讲座教授林大庆批评，香港疫苗供应充足，却属全世界接种率最低之一，认为没为群体免疫贡献的港人应感羞耻，

据《明报》报道，林大庆说接种疫苗具保护作用，已接种者“应有多少少自由”，这有助鼓励更多人接种。他建议政府容许已接种者在室外毋须戴口罩或容许六至八人一台堂食，以鼓励更多人接种。

被问这是否会构成歧视，他认为此属公共卫生措施，基于科学，并非歧视，又说健康原因而未能打疫苗的市民，法例要求他们戴口罩，是保护他们与其他人。

香港昨天有有3万5200人接种疫苗，较前一日减7300人，其中1万7200人打第一针，累计135万9400人已打首针，占全港人口约20.9%；完成两针者则突破百万，达100万4000人。昨有2万6900人预约打疫苗。

香港政务司长张建宗昨天在网络文章上称，香港大致“清零”，但据不同国家和地区经验及香港邻近地区情况，现在疫情仍严峻、变种病毒肆虐和疫情反弹的地方都是接种率较低，香港低接种率令人非常担心，吁市民尽快接种。对于有地产发展商捐住宅单位供已接种者抽奖，张形容此举值得肯定，欢迎商界主动提供诱因鼓励打针，彰显企业社会责任。