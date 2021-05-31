拟捐50万剂疫苗政府不应 台佛光山不知所措

台湾佛光山所属的国际佛光会日前称要捐赠台湾50多万剂美国强生疫苗，并在27日发文给疾管署，但国际佛光会中华总会长赵怡昨晚（30日）坦言至今未获回应，对此“不知所措”，并称若政府认为不需要，就不会再插手。

据台湾《苹果日报》报道，赵怡表示，截至目前未获通知政府对此有回应，先前所有资讯也是看电视、看报纸而来，一开始得知有政府对于开放疫苗进口有“八个条件”，还有专人特别下载下来研究，但隔天又冒出要由中央政府统一签约、统一分配两原则，今又传有转弯，“到底要不要我们帮忙？看不太懂”。

他指出，政府也有难处，基于安全、责任必须要主导（疫苗采购），这也无所谓，我们配合，但现也弄不清楚政府真正原意，如政府真有上述顾虑，“怎么以前都不去购买，我们想要帮忙的时候，政府就突然出现？”。

赵怡表示，佛光会成立三十周年，都是自动自发做社会救助，当年921地震发生时，也是自己就主动前往灾区协助，政府做不到的，还先去做，这次也是秉持着初心去做而已，包含近日会员也自主捐款购买防护衣、供氧机器捐给医院，也没想过跟政府报告，就主动去做。

赵怡表示，这次捐赠疫苗也是照着过去轨迹在做，但这两天来，根本不知道该怎么进行，并称如果政府不愿意他们帮忙，就不会再介入。