加密货币交易员秘密押注应对中国禁令

中国加大对加密货币交易的打击后，加密货币交易者就使用场外交易(OTC)平台，使得交易难以追踪。

据彭博社报道，自从2017年国内的交易所被禁以来，中国加密货币交易者就使用场外交易(OTC)平台，这些平台最初确实出现条件反射式的抛售，如今则稳步回升。

根据非小号（相当于中国版的CoinMarketCap）这个加密货币数据平台，衡量本地人气的关键指标之一的人民币与稳定币Tether之间的汇率，在政府本月稍早发出警告时一度下跌4.4％，但此后已收复了一半以上的失土。

中国加大了打击力度，先前比特币和其他加密货币在过去六个月的疯狂飙升，加剧了中国共产党长期以来对个人投资者可能遭受欺诈、洗钱和交易损失的担忧。然而，本地OTC平台和对等网络(peer-to-peer network)交易难以追踪的性质意味着，当局很难执行全面性的禁令。

在担心中国购买力下降导致5月中旬数字资产从纪录高位遭到将近1万亿美元（1.37万亿新元）的抛售后，这一点可能会让全球加密货币爱好者感到宽慰。

至于损失和打击，现年35岁的上海房地产顾问Charles表示，他不在乎。这位受访人要求只用他的英文名字受访。自2017年以来，他一直在购买加密货币，并声称在最近的回调中，他三天内损失了1100万美元。他说，这是在回吐过去几个月的利润。他在意的是10到20年的前景。

根据官方媒体的报导，在中国于2017年宣布禁止加密货币交易所之前，当地投资者估计拥有全球7%的比特币，并约佔全球交易量的80％。交易所的禁令使这些数字如今无法估算，但外界仍然普遍认为，中国投资者通过国内OTC平台和他们使用虚拟私人网络访问的离岸场所，在加密货币世界中佔有重要地位。