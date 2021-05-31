“辱母案”于欢的父亲出狱 曾因非法吸收公众存款获刑

山东“辱母案”当事人于欢的父亲出狱，他曾因非法吸收公众存款获刑。

据封面新闻报道，记者从“于欢案”律师处获悉，于欢的父亲于西明5月31日刑满释放，从山东省监狱出狱。

2018年11月14日，山东省高唐县法院以非法吸收公众存款罪，分别判处于西明、苏银霞（于欢母亲）、于家乐（于欢姐姐）刑期三至四年不等，后苏银霞、于家乐于2019年12月、2020年6月先后刑满出狱。

于欢出狱后曾在接受媒体采访时说：“2016年4月我那个案子发生以后，我就没见过我爸。”此前尽管一直与父亲保持着联络，但也仅仅是通过信件和电话。

于欢在2021年5月31日告诉记者：“这几天，我们给家里做了个大扫除，我还和姐姐一起，给爸爸买了新鞋子，就连他之前的自行车我都修好了。”他表示非常期待这次重逢，但同时又不想这一次重逢变得过于特殊，“很复杂的心情，毕竟以前发生了很多不好的事，我们都想忘记过去，重新开始。”

于欢表示，他现在尽量在把这一次重逢，当作是父亲出了一趟差，“经历过这些事情以后，觉得家人才是最重要的。”

苏银霞于欢母子2016年4月14日因无法偿还高利贷，被11名催债者限制人身自由，并遭受辱骂、抽耳光、鞋子捂嘴等凌辱，讨债者杜志浩当着于欢的面脱下裤子，用极端手段污辱苏银霞。

警察接警后至现场，说“要账可以，但是不能动手打人”后离开，杜志浩等人阻拦欲随民警离开接待室的于欢、苏银霞。混乱中，于欢持水果刀（刃长15.3厘米）捅伤杜志浩等四名催债人员，致杜志浩死亡，郭彦刚、严建军重伤，程学贺轻伤。

山东省高级法院2017年6月23日二审宣判于欢防卫过当成立，改判有期徒刑五年。

该案发生近四个月后，放贷方吴学占因涉黑，被警方控制，其犯罪集团已被警方清理。聊城公安2017年5月26日通报，吴学占等18人涉案，除杜志浩死亡外，其余17人全部落网。成员共被起诉组织领导参加黑社会组织罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪等八个罪名，其中前三个罪名所涉案情与苏银霞、于欢相关。

2017年5月26日，山东聊城警方在通报侦破吴学占涉黑案的当天，也通报了苏银霞与其夫于西明、其女于家乐涉嫌非法吸收公众存款案的相关情况。于欢的父母和姐姐因非法集资被判刑。

