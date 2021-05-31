香港完成两剂疫苗接种人数破百万

香港特区政府5月30日晚公布，至今约有135.9万市民接种第一剂疫苗，100.4万市民完成两剂疫苗接种。香港特区政府专家顾问、香港大学微生物学系讲座教授袁国勇31日表示，第五波疫情随时会发生，疫苗接种率达八成才有足够保护力。

据香港中通社报道，香港商界最近为接种疫苗提供“经济诱因”，有发展商捐出价值逾千万港元的住宅单位，将以抽奖形式赠予已接种疫苗的香港居民。类似消息接二连三公布后，香港预约及接种疫苗人数顿时回升。截至30日晚8时，过去24小时约有3.52万市民接种疫苗，以及2.6万市民预约接种疫苗。

袁国勇在电台节目中指出，虽然香港第四波疫情已完结，但特区政府和市民仍需保持警惕。由于全球疫情严峻，即使香港做好防疫措施，第五波疫情仍有可能在秋冬季暴发。他强调香港应做好所有准备，疫苗接种率达致八成才有足够保护力。

他指出，现在香港疫苗接种率低，疫情下香港出现社会问题、长者无法外出以及学生停课等，特别是每天进行病毒检测非常浪费金钱，长期下去对香港影响非常大。

另外，袁国勇指出，若完全禁止外地人士入境，香港会无法生存，唯一的方法是规定入境人士需已接种疫苗，结合病毒抗体检测从而缩短检疫期。现在专家已建议特区政府以手指采血方式为入境人士检测抗体，正待卫生署卫生防护中心评估成效。