百度搜“抖音下载”结果是爱奇艺链接 抖音获赔

爱奇艺和抖音不正当竞争纠纷二审民事判决书5月31日公开，抖音获赔16万人民币（3.32万新元）。

据新浪新闻报道，天眼查App的判决书显示，该案审理法院为北京知识产权法院，上诉人是爱奇艺，原审原告是抖音的开发者，北京微播视界科技有限公司，裁判结果为驳回上诉，维持原判。

该判决书显示，爱奇艺公司诉称，本案不构成商标侵权，不应承担高额赔偿责任等。被上诉人微播视界辩称，一审判决事实清楚且判决赔偿金额适当，不同意爱奇艺的上诉请求。

一审中，微播视界诉称，当用户在百度网中以“抖音下载”作为关键词进行搜索时，搜索结果出现爱奇艺公司的付费推广链接，链接标题和内容均有“抖音”字样，点击上述链接后跳转至爱奇艺公司运营的“爱奇艺极速版”手机安卓版App的下载页面。

微播公司认为，爱奇艺公司的上述行为，侵害了微播公司对涉案商标享有的商标专用权，并构成不正当竞争，给微播公司造成极大经济损失。

一审法院认为，爱奇艺公司在使用百度搜索引擎服务商的关键词推广服务时，将“抖音下载”设置为关键词，推广其经营的涉案App，爱奇艺公司未经涉案商标注册人许可，在同一种服务和类似服务上使用了与涉案商标近似商标，足以导致混淆，侵害了二原告就涉案商标所享有的合法权利。

一审裁判结果为，本判决生效之日起10日内，爱奇艺赔偿原告北京微播视界科技有限公司经济损失15万元及合理开支1万等。