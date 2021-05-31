钟南山：中国的疫苗非常安全

中国工程院院士钟南山昨天（30日）说，中国在几十个国家做疫苗实验，到目前为止，还没有出现重大事故，中国的疫苗还是非常安全的。

据中新社报道，钟南山昨天在中国科协第十次全国代表大会上说，中国的疫苗做完二期临床试验之后，就没办法在本土做三期临床试验，因为没有什么病例了。在外国做疫苗试验很繁琐，要经过条件苛刻的谈判。

钟南山又说，目前的疫苗对预防冠病感染的死亡、住院及病情加重，均有效果；疫苗的试验在不同时期、不同地点、不同地理位置进行，很难进行头对头对照。疫苗的典型副作用包括，注射部位疼痛、发热、疲劳、头痛、肌肉酸痛、寒颤和腹泻。疫苗涉及到两个关键问题：保护力持续多长时间，对变异株是否有效。

截至5月30日，印度输入中国病例集中在浙江、重庆、上海、香港、台湾、广东。累计输入病例超过40例。广州市荔湾区确诊婆婆携带的病毒，为在印度发现的病毒变异株。钟南山说，病毒变异株与人体细胞受体ACE2亲和力高，传播性强；潜伏期较短，一般为二至四天。此外，对老年人及婴幼儿均能传播。

钟南山说，中国大陆疫苗接种已经超过6亿剂次，绝对数很多；但是按照每100人接种情况，包括只打过一针的，总共加起来40%，还是落后的。“所以我们计划要快速增加疫苗接种，争取到6月底全针打完人数超过40%，希望在今年能够达到80%以上，这样就会安全很多。”