中国整顿线上教育 多宗巨型IPO搁浅

中国正在加大力度整顿互联网教育领域，迫使多个初创公司今年搁置了数以十亿美元计的首次公开募股(IPO)计划。

据彭博社报道，知情人士说，现在中国教育部计划首次成立一个专门的部门来监管所有私立教育平台。

就在几个月前，教育科技公司还是中国后疫情时代互联网行业的最热门投资对象，去年从阿里巴巴集团、腾讯控股和软银集团等巨头那里筹集了逾100亿美元（132.21亿新元）的风投资金。

中国国家主席习近平3月份表示，校外辅导激增给中国的儿童造成了巨大的压力，展现出遏制过度行为的个人意向。这引发了官方媒体的警告和对不正当竞争行为的惩罚。

政府的整顿行动使得几宗潜在巨型首次公开募股（IPO）陷入停顿。知情人士说，尽管已与银行一起开展了数月的工作，但是腾讯支持的VIPKid和火花思维推迟了赴美上市。

据透露，阿里巴巴投资的作业帮很可能无法实现最快今年上市的目标。腾讯支持的竞争对手猿辅导短期内也不会启动IPO筹备工作了。因为谈论的是内部事务，知情人士要求匿名。猿辅导目前估值155亿美元，是业内最高的一家。

北京正在聚焦那些蓬勃发展并展开了营销混战的课后辅导初创公司，监管机构称，它们正在把数百万儿童推向收效并不明确的超纲互联网课程。他们主要担心的不仅是定价、广告问题，而且还有贫富差距，因为有钱人负担得起更多的课程。为此，官员们本月推出了许多措施，包括限制校外培训的收费，并就虚假广告问题对猿辅导和作业帮处以罚款。

猿辅导拒绝置评，作业帮和火花思维没有回应置评请求。

VIPKid的发言人拒绝就任何IPO计划置评，但表示该公司正在密切关注教育行业的最新情况。