中国新房找房热度微跌 重庆热度居首

58同城、安居客31日发布的《5月国民安居指数报告》显示，5月份，中国新房找房热度有小幅波动，但总体基本保持平稳，中国找房热度环比微跌0.9%。

据中新社报道，一线城市新房找房热度环比下跌3.4%，二线城市找房热度环比下跌1.1%，三四线城市找房热度下跌0.1%。找房活跃城市排名前六位的分别为重庆、鞍山、南宁、漳州、九江和海口。其中，重庆找房热度环比上涨13.5%，鞍山上涨5.8%。

从购房者行为数据来看，报告显示，5月份购房者信心指数为111.4，相比上月变化不大，环比微跌0.8%。

从房价来看，5月67城新房在线均价为每平方米16163元（人民币，下同，3359.14新元），环比下跌0.18%，67城中仅28城新房在线均价环比上涨。

从二手房市场来看，5月，中国67个主要城市二手房挂牌均价为每平方米16122元，环比上涨0.06%，67城中有30城二手房挂牌价环比上涨。当月，北京、深圳、上海二手房挂牌均价位列前三，均保持在每平方米5万元以上。此外，连云港、重庆、无锡、昆山和合肥二手房挂牌均价环比涨幅较大。

从房源量来看，5月份，中国新增二手房挂牌房源量环比下跌5.4%，一线四城均出现了不同程度的环比下跌。当月，房地产经纪人信心指数为108.5，环比下跌1.1%。

