澳洲和新西兰联合声明 吁中国让联合国考察新疆

澳洲和新西兰周一对香港的发展以及新疆人权状况表示严重关切，两国试图在中国问题上步调一致。

综合路透社和彭博社报道，澳洲和新西兰举行了15个多月来两国元首的首次面对面会晤，并在中国问题上形成了统一战线。本次会谈重点之一是中国问题，澳洲目前与中国关系搞得很僵，新西兰则采取更宽容的态度，这导致政治评论家和媒体认为新西兰在中国人权问题上没有采取强硬立场。

新西兰总理阿德恩否认这种说法，称新西兰和澳洲在贸易和人权等问题上立场相似。

她在联合新闻发布会上说：“你们将会看到澳洲和新西兰在这些问题上的立场整体上一直是一致的，因此我反对任何关于我们在这些极其重要的问题上没有采取强硬立场的说法。”

莫里森支持阿德恩，说澳洲和新西兰是贸易国家，但两国都不会拿自己的主权做交易。他说：“我认为，作为伟大的合作伙伴、朋友、盟友和真正的家人，会有一些离我们很远的人试图分裂我们，他们不会成功。“

莫里森和阿德恩周一在新西兰皇后镇会晤后发表联合声明，“对新疆人权状况表达了严重关切”，并表示中国应允许联合国和其他方面进行“实质性”考察。

这份年度联合声明还提到香港和南中国海问题，这两方面均被中国视为属于内政。

近几个月来，中国采取行动限制进口澳洲产品，如大麦、葡萄酒和牛肉。世界贸易组织(WTO)上周表示，将成立一个争端解决小组来解决大麦贸易争端。

在莫里森访问之前，新西兰说在这场争论中将支持澳洲。

新西兰与中国的经济关系一直在加强，两国在今年升级了自由贸易协定。

新西兰上个月表示，“五眼联盟”扩大其作用让新西兰感到不安。五眼联盟这一战后情报组织还包括美国、英国、澳洲和加拿大。这引起了人们的猜测，即新西兰并不支持该组织最近对北京的批评。

阿德恩说：“当涉及到五眼联盟的问题时，我们仍然是一个坚定的成员，这是毫无疑问的。”