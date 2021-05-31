上海金融商事案件下降 呈新型、涉众、涉外特点

中国上海市高级人民法院31日召开发布会，通报2020年度上海法院金融商事案件审判情况：上海金融商事案件总数下降，呈现“新型”“涉众”“涉外”特点。

据中新社报道，数据显示，2020年上海法院受理的金融商事案件数量有所下降，全市法院共受理一审金融商事案件179258件，同比下降6.91%；审结一审金融商事案件178871件，同比下降6.53%，同期结案率为99.78%。

据上海高院方面指出，案件数量下降的主要原因是银行卡纠纷数量大幅下降。除银行卡案件外，其他金融商事案件的收案数同比上升49.94%，其中金融借款合同纠纷、融资租赁合同纠纷增幅均在50%以上。

通过对2020年上海金融商事案件特点进行梳理，上海高院指出，上海金融商事案件呈现“新型”“涉众”“涉外”等特征。

法院方面说，随着金融审判支持和规范金融创新活动的功能进一步提升，具有市场引领作用的新类型金融商事案件不断涌现。

融资渠道和结构持续变化，引发了新型、疑难、复杂问题。法院方面指出，融资租赁、保理、信托、债券等融资方式占据日益重要的地位，亦引发了大量纠纷。

与此同时，金融科技和普惠金融领域的金融纠纷涉众性特点日益凸显。据法院介绍，随着金融科技不断发展，金融机构不断加强普惠金融力度，跨地域经营成为常态，金融活动参与主体日益拓展，由此也导致金融纠纷的涉众性日益显现。

四是金融案件涉外因素增加，并对适用国际规则和惯例提出更高要求。法院方面表示，随着上海国际金融中心地位日益巩固和金融对外开放力度不断加大，跨境资金流动和金融服务日益活跃，上海涉外金融纠纷案件亦逐渐增多。

华东政法大学教授、上海市法学会金融法研究会会长吴弘认为，上海是金融机构与金融人才的集聚地、金融交易与金融创新的活跃地，也是新型金融犯罪、新类型金融纠纷的首发地。“因此，上海金融司法任务艰巨。”

