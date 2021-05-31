下午察：三孩生育政策引爆的苦水

中共中央政治局今天（5月31日）开会，会议指出中国“近年来人口老龄化程度加深”，决定“实施一对夫妻可以生育三个子女政策”，并且要促进三孩生育政策和相关经济社会政策配套衔接。

简而言之，过去几年来人口专家大声疾呼、近期社会话题热度很高的“三胎政策”，即将正式落地了！

众所周知，中国在1970年代开始实行计划生育政策。1982年，“一胎化”的计划生育政策成为中国的基本国策。大约30年后，随着中国面的老龄化的新挑战，“一胎化政策”逐步放宽，政府先是在2011年全国实施“双独二孩”（夫妻都是独生子女可以生二胎）；2013年再启动“单独二孩”（夫妻只要其中一人是独生子女就可以生二胎），到2015年全面实施二孩政策。

中国国家统计局公布本月公布第七次全国人口普查主要数据结果，全国人口共14.1亿人，60岁及以上人口为2.6亿万人，占18.70%，反映人口老龄化程度进一步加深。图为5月11日当天，老人在北京景山公园内散步。 （香港中通社）

然而，这些年来少子化问题非但不见好转，还更为严峻。几十年前许多夫妇是宁可被罚款都要生育，如今的许多育龄夫妇根本不愿意生。原定4月上旬公布的第七次全国人口普查数据，延后到5月11日才发布，就引发英国媒体各种关于中国人口形势严峻的猜测。

根据此次普查数据，2020年中国总人口为14.1亿人，较10年前人口普查结果增长5.38%，但年均增速0.53%创下纪录新低，少儿人口和老年人口比重也双双上升。中国政府将放开生育第三胎的猜想，随后喧嚣尘上。

年轻网民大吐苦水

“三孩政策”的官媒快讯今天下午一发出，网上马上炸开锅。不出各方所料，不乐意声音一面倒，网民将当代青年生活的难处叙述得淋漓尽致，感觉比黄连还要苦。

一个网民在微博写到：“哈哈哈哈哈，80后、90后，独生子女这两代人，一对夫妻养四个老人，再拉扯三孩子。然后干到65岁，还没领退休金，就挂了……专家能不能给这两代人，每人发给烈士证啊，为国家而生，为国家而死。”

另一个网民给他补上一句：“如果65岁没死，还要带九个孙子孙女。”

中国网民制作梗图，讽刺养育儿女成本太高，儿女长大后也未必孝顺。（互联网）

还有网民讥讽：“干脆生996，是福报。”996是许多科技公司压榨劳工式的上班时间，即早9点上班晚9点下班，一周工作六天。中国科技企业大佬马云曾说，996是福报。

政府推出的是放开生育三胎的政策，许多年轻网民想到的是余生苦日子和生命终结的问题。

一个网民还开骂了：“90后这么倒霉呢。当年计划生育是我们，养四个老人是我们，开放三胎还是我们。去你X的，嫌我们死的不够快。”

还有人提出具体的经济问题：社会最底层和最上层的都能放开生，唯有中产阶层不敢多生育，因为家中上有老下有小，有车贷房贷，可叹自己文化水平不低，因此也想给孩子提供更好的教育环境和物质条件，“却没有这个经济条件，连躺平都不敢。”

新华社官方微博为此做了读者调查，“三孩生育政策来了你准备好了吗？”截至昨天下午，选择“准备好了迫不及待”的有1485人，选择“已提上日程”的221人，选择“犹豫中很多问题待考虑的”862人，选择完全不考虑”的高达2万9000人。

有人更拿官媒的宣传海报出现的错别字开刷：“三孩生育的‘育’字故意少一点，是病入膏肓。”著名导演张艺谋的第二任妻子陈婷则发文：“提前完成任务”。2013年5月，张艺谋夫妇因“超生”，生育了三个子女，被罚款共计人民币748万余元（约150万新元）。

中国官媒发的宣传海报出现一个“肓”字，被网民指出。（互联网）

女网民则问：“建议能不能发展一下男性生育技术？既然不可能，就别老想着剥削女性。到时候三孩政策就是就业市场上的隐性风险。”这个女网民认为，二胎已经够糟糕了，如今女雇员有了生第三胎的潜在可能性，企业绝对不会想承担这种“风险”招聘女雇员，因此三孩生育政策会加剧女性在职场遭遇的歧视。

不担心职场歧视的妇女则担心，自己不愿意多生，日后如果面对丈夫或公婆希望“多子多孙”的压力，就少了“二孩政策”这个够硬的掩护。

生育是文化

生存压力大、育儿成本高、女性生育自主问题再遭威胁……这是网上最突出的声音。

其实，中国的人口专家与学者早看到了，在全面放开生育政策的同时，要制订一揽子顶层设计。全国政协委员郑秉文今年中国“两会”期间就建议，要为青年夫妇生育创造条件，为青年夫妇减负，4至6岁学龄前教育实行普惠价格，全社会营造一个育儿友好型社会环境，建立人口预测报告制度，并建议将人口老龄化行政主管部门的级别和地位予以升格。

今天的政治局会议上也具体要求，将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导，对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支。

此外，还有完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益等等。

至于全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，政治局会议说，要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度……维护好计划生育家庭合法权益，等等

可以说，网民提出的问题，政治局的会议都想到了，但是能否一一落实，还有待时间给出答案。

再说了，要知道，就算是在发达国家，生育率低已是多年顽疾，不仅丁克族（Dink，Double income no kids）很常见，即使是物质条件很优渥的家庭，也不一定认为生儿育女是人生的必须。这说明，决定生育与否是文化因素，生儿育女是文化与价值观的选择，不是经济活动，当一个社会已然形成了“少生、不生”的文化时，政府给予的物质支持很难改变育龄夫妻的观念。

因此，也有分析认为，与其指望“少子化”现象能逆转，还不如提升中国偏低的退休年龄，这方面还比较有空间。

事实上，政治局会议也提到了：“要稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄”；还有要“完善多层次养老保障体系，探索建立长期护理保险制度框架”，“发展老龄产业，推动各领域各行业适老化转型升级”等等。

综合起来看，中国的中产阶层可能会越来越“夹心”，育儿压力是否会减少他们还没把握，退休年龄却肯定会推迟。对中国中产来说，现实的物质生活或许已接近、甚至赶超发达经济体，但他们为此所承担的焦虑和压力却一点都没少。