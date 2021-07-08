美媒：网信办将监管在美上市中企

美国媒体披露，中国国家互联网信息办公室接下了监管在美国上市的中国公司这一任务。

据美国《华尔街日报》今天（8日）报道，知情人士透露，对于中国官方不久前公布措施，加强对境外上市公司，特别是在美挂牌公司的跨部门监管，以及收紧关于未来海外上市的规则方面，网信办正扮演主导角色。

新华社前天报道，中国官方印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，提出进一步加强跨境监管执法司法协作，加强跨境监管合作，抓紧修订关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定，压实境外上市公司信息安全主体责任。

中国官方也提出加强中概股监管，修改国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定，明确境内行业主管和监管部门职责，加强跨部门监管协同。

消息人士称，中国网络安全监管机构就私召车巨头滴滴出行的网络安全，向公司发出警讯，但中国主要的经济和金融监管机构在很大程度上支持滴滴的上市计划。

滴滴上周三（6月30日）在纽约挂牌。两天后，中国监管机构对“滴滴出行”实施网络安全审查，要求“滴滴出行”停止新用户注册。

中国官方随后在7月4日进一步宣布，“滴滴出行”存在严重违法违规收集使用个人信息问题，通知应用商店将其下架。