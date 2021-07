港大学生会评议会撤回哀悼袭警嫌凶动议

香港大学学生会评议会前晚(7日)通过一项动议,“感激”七一刺警案自捅身亡的嫌凶梁健辉“为港牺牲”,引发多方批评后,决定撤回议案并致歉,学生会干事会也将立即辞职。

综合香港01和《明报》报道,港大学生会会长郭永皓在今凌晨举行的记者招待会上说,评议会意识到事情的严重性,就此致歉,并发布撤回议案和干事会将辞职的信息。

报道引述港大学生会校园电视称,港大学生会评议会在前晚的会议开始前默哀一分钟,之后以30票赞成,零票反对,两票弃权,通过有关七一刺警案疑凶梁健辉的议案,议案为“评议会对梁健辉先生逝世深表悲痛(expresses its deep sadness);向他的家人和朋友表示同情和慰问;感激他为香港牺牲(appreciates his sacrifice to Hong Kong)”。

香港教育局批评评议会的做法,保安局也强烈谴责,强调任何人宣扬恐怖主义或煽动实施恐怖活动,可能触犯《香港国安法》。

港大校委会主席李国章接受《南华早报》访问时,批评此动议不道德(indecent)且不能接受,称评议会成员基本上是在支持暴力及七一当天的袭击案,所以应该让相关部门调查他们是否触犯了国安法,并认为学生须为自己行为负责。大学也会研究,是否要因此次动议而将评议会成员踢出校门。