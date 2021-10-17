华为高管被指出轨生子 女方称握有录音视频等材料

中国微博流传消息，华为战略部总裁张文林被指婚内出轨，并威逼女方堕胎，孩子出生后也拒绝负责。女方称握有文字录音视频等材料，要求张文林出面解决此事。华为与张本人目前尚未公开回应。

微博网名为“叶霖儿diva”的女子周五（15日）向华为公司发举报信称，自己与张文林在2019年10月相识，张文林当时以单身身份与她交往。

叶霖儿写道，她于2020年12月怀孕后，张文林曾承诺供养母子二人并与对方领结婚证。不过，后来张文林的已婚事实被识破，便找律师以及透过金钱利诱、威胁骚扰等，要叶霖儿堕胎，但她拒绝，双方随后闹僵。今年2月起，张文林将叶霖儿及其母亲拉黑。叶霖儿今年9月独自生下一名男婴。

叶霖儿指张文林作为孩子父亲，整整10个月都不出面，并且在得知孩子出生以后停号停机，拒绝对孩子负责，也拒绝支付任何费用。她还说，张文林伙同他的妻子一起到法院提告，要求她偿还交往期间72万元人民币（约15.1万新元）的生活费。

举报信最后，叶霖儿警告张文林，如果一个月内不主动出来承担做父亲的责任，支付抚养费， 她将每天通过发送私信和邮件的方式向华为各级领导反映情况，并通过新闻媒体曝光，“让他（张文林）身败名裂”。

这则举报信被人转发到华为论坛，事件也开始在微博上流传。有网民发现，“叶霖儿diva”还在个人微博发布了新生儿的照片，并与张文林的照片并列，还写道：“我跟我爸的小眼神，一样一样的”。

目前该微博内容已不可见。另外，网民留言称，举报信确实曾在华为内部网站出现过，但后来被删除。

叶霖儿其后发布微博解释说，“曝光他并非我的本意“，举报信是通过私信向华为领导发的，希望张文林能主动出来承担对孩子的责任，没想到被人转发到论坛。自己现已主动隐藏了之前的微博。

叶霖儿之后又发布微博称，有关孩子的一切费用都是自己支付的，自己还因为怀孕被公司劝退失去经济来源。她请求张文林“出来谈谈”，并称自己“不想被逼得非要晒出所有文字照片录音视频曝光”。

微博网民对该事件反应不一。有网民指责张文林“作为华为总裁，3年就给女方花了72万，让人生一个儿子，现在还打官司要72万，你们总裁年薪是多低啊”；也有网民认为女方作为第三者是咎由自取，“生了孩子逼宫不成功，就想着好歹有钱呗”；还有网民称这是“美国的阴谋”，目的是“破坏华为正常运作”。

目前，中国主流媒体并未报道此事，华为公司和张文林本人也没有公开回应。

公开资料显示，张文林1999年加入华为公司，从无线研发工程师做起，逐步晋升为系统工程师、项目经理、无线标准部副部长等。在2005年到2007年曾担任3GPP标准组织架构组副主席。张文林自2012年7月起至今担任华为公司战略部总裁，目前负责华为公司战略、技术战略和标准产业发展相关工作。