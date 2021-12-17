中国民营炼油厂大量买入伊朗原油

中国上个月加大了对相对便宜的伊朗原油的采购，此前独立炼油厂获得了今年更多的进口配额。

据彭博社报道，市场信息公司Kpler的数据，中国11月原油进口量近1800万桶，相当于每天进口约60万桶。这比10月份增加近40%，为8月份以来最高进口量。不过，未来几个月的进口可能会受限，部分原因是对独立炼厂的打压范围扩大，以及防疫限制导致需求减少。

中国的民营炼厂年底前势必会大量买入原油，因为他们要用掉10月中旬获得的新进口配额。这使得来自远东的俄罗斯ESPO原油（运输时间通常不到一周）、存放在中国离岸以及新加坡和马来西亚附近油轮上的伊朗原油备受关注。

据Kpler估计，截至12月9日亚洲地区离岸海域存储的原油和凝析油总量降至9月以来的最低水平，并估计海上储油一半以上来自伊朗和委内瑞拉。交易员称，伊朗原油的价格比ICE布伦特原油每桶便宜至少4美元（5.45新元）。

Kpler的进口数据与中国官方数据不同，后者显示该国自2020年12月以来没有买过伊朗石油。来自伊朗的原油供应以前通常会被重新包装成来自阿曼和马来西亚的原油。

11月的大举采购可能标志着本轮采购的终结。Energy Aspects驻伦敦的石油分析师刘云涛（音译自Yuntao Liu）说，2月底之前，采购活动可能都会比较淡静，因为会有春节假期和定于2月20日结束的北京冬奥会。他还认为，中国2022年初的石油需求上行空间会非常有限。