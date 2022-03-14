美媒：腾讯因违反洗钱规定或面临创纪录罚款

知情人士透露，腾讯旗下的微信支付违反反洗钱规定，或面临创纪录的罚款。

据《华尔街日报》引述知情人士消息报道，中国央行发现，微信支付允许为赌博等非法交易转移和清洗资金。微信支付还被指控违反其他规定，包括要求腾讯识别在该平台上交易的用户和商家的真实身份，以及核实资金来源的规定。

知情人士称，中国央行在去年年底对微信支付的例行检查中发现了腾讯的违规行为，罚款的规模仍在商议中，可能至少会高达数亿元人民币，这将比过去监管机构对非银行支付公司违反反洗钱规则所处的罚款要大得多。

去年6月，中国政府颁布关于反洗钱的修订草案，尝试扩大和深化其监管范围。中国央行去年还公开表示，非银行支付公司与银行和其他金融机构一样，有义务检测和防止洗钱行为。

报道称，该修订草案为中国当局对违法企业判处更高罚金打开了大门，涉事企业可能会因其违规行为而面临更高的罚款，并赋予中国央行更多分支机构在其管辖范围内征收罚款的权力和酌处权。这提高了微信支付和其竞争对手支付宝等移动支付平台的风险，因为这些支付平台涉及大量的金融交易。

中国央行在其最近的年度反洗钱报告中说，2020年，它对537家机构处以总额为5.26亿元（人民币，下同，1.13亿新元）的罚款。报告说，常见的洗钱犯罪行为涉及赌博、走私和毒品交易等活动。

知情人士称，中国央行分支机构去年下半年对微信支付进行了全面检查。其中一些人说，这些检查是针对所有持牌金融机构进行的，通常每三年进行一次，以寻找合规性漏洞。

据悉，蚂蚁金服的支付宝将在今年接受检查。这将是自2020年11月蚂蚁金服取消首次公开募股以来，首次接受监管当局的反洗钱检查。熟悉此事的人士说，支付宝一直在为这次检查做准备，并进行了模拟检查。