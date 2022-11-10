新粤中小学校长在广州举行交流活动

（广州讯）首届广东-新加坡中小学校长交流活动星期三（11月9日）在广州举行，两地教育界人士围绕优质教育建设展开交流。这是新粤今年达成教育合作交流备忘录之后，首个正式落地的项目。

本次活动由广东省教育厅、新加坡教育部主办，以线上线下相结合的方式举行，新加坡与广东多名中小学校长围绕活动主题展开交流，分享各自在优质教育建设的实践与思考。

新加坡方面出席人员包括新民中学校长陈国强、美雅小学校长白伟豪、南侨中学校长萧芳辉、育德中学校长李白彬等人。广东方面出席人员包括华南师范大学附属中学校长姚训琪、广州开发区第二小学校长李悦新、广州市第二中学校长张先龙、广州市第八十六中学校长欧阳国防等人。

新加坡驻广州总领事罗德杰在致辞中表示，为进一步深化中心基础教育合作与交流，新加坡和广东省今年达成了《广东省教育厅与新加坡教育部教育合作与交流的谅解备忘录》。作为《备忘录》的首个落地项目，广东省将与新加坡轮流主办“中小学校长交流活动”，共同打造教育对外开放新高地，为双方深化合作开启新篇章。

新加坡与广东近年在教育领域积极拓展合作，位于广州中新知识城的广州新侨学校在去年9月开学，这是南洋华侨中学校群在境外合办的第一所学校，也是南洋华侨中学联属学校，被视作新加坡与广东基础教育合作的标志性项目。

此外，中新广州知识城与新加坡在高等教育、中外合作办学和职业教育等领域也有合作。根据计划，新加坡与广东未来将创设更多教育领域的合作交流机会，包括实施粤新中小学姐妹学校计划、推动学校间各种形式的师生交流、教育资源共享等。

