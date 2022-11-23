据报富士康郑州厂工人与安保人员发生冲突

富士康在河南郑州的苹果手机工厂据报发生抗议活动，大批工人与安保人员发生冲突。

据路透社报道，中国短视频平台快手星期三（11月23日）出现的视频显示，在受冠病疫情影响的富士康郑州科技园区，一群自称是富士康员工的人拆毁障碍物并与身穿防护衣的人员发生冲突。

视频显示，一百多人聚集在户外，与数十名身穿防护服、据称是警察的人对峙。视频显示，有工人们抱怨供应给他们的伙食不佳，另一些人则称没有得到工厂承诺的奖金。

报道称，无法立即验证视频的真实性，富士康也未立即回应置评请求。

另据彭博社报道，据一名看到部分抗议场面的目击者发送的视频显示，富士康郑州科技园区的工人星期三凌晨冲出宿舍，向身穿防护服的警卫冲过去。

报道引述目击者称，抗议活动半夜就发生了，人们抗议不发工资，又担心会被传染。报道还称有几名工人受伤，防暴警察星期三赶到现场恢复秩序。

报道称，富士康的一位代表对此事不予置评。

富士康郑州厂区是全球最主要的苹果手机生产基地之一，但在10月暴发疫情后防疫乱象不断，10月底还发生引爆舆论关注的员工徒步“逃难式”返乡。

富士康在员工大规模离开后提高薪资水平，并提供奖金以吸引和留住员工。地方政府也大力支持，据报河南省责成全省官员从乡村招募新的流水线工人，确保工厂生产线正常运作。