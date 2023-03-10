中国批美英澳核潜艇合作构成严重的核扩散风险

在美英澳即将宣布核潜艇合作具体方案的节点，中国代表在国际原子能机构理事会会议上说，美英澳核潜艇合作构成严重的核扩散风险，冲击国际核不扩散体系。

据中新社报道，中国常驻国际原子能机构代表李松周四（3月9日）在会议上说，美英澳核潜艇合作的本质是美、英作为核武器国家和《不扩散核武器条约》（NPT）存约国，出于众所周知的狭隘地缘政治和战略安全目的，向澳大利亚这个西方军事盟国和无核武器国家转让数以吨计的武器级高浓铀。这是教科书级别的核扩散案例，公然违反NPT目标和原则，对机构现行保障监督体系和国际核不扩散机制构成严峻挑战，遗患无穷。

李松说，美英澳核潜艇合作显然不是一项岁月静好、人畜无害的和平利用核能合作，必须放在对国际和地区安全的消极影响，以及国际核不扩散机制有效性的大背景下予以审视。无论美英澳愿意不愿意、允许不允许，这些因素都会萦绕在NPT缔约国和机构成员国的心头，也是机构秘书处不可能回避的现实。

他说，美英澳核潜艇合作不是一个非黑即白的简单问题，更不是政治上的选边站队，而是涉及各方不同利益、关切、看法、主张的复杂问题，需要机构成员国予以持续关注、充分讨论。国际原子能机构继续推进这一开放、透明、包容、可持续的政府间讨论进程尤为必要。这是真正多边主义的体现。只有真正的多边主义，才能有效维护国际防扩散机制的完整性和有效性。

李松呼吁机构成员国共同妥善应对三国核潜艇合作问题。在机构成员国形成一致意见之前，三国不应与秘书处达成有关保障监督安排，更不应开展相关核动力潜艇合作。

美英澳2021年9月签订AUKUS协议，合作建造核潜艇对抗中国在亚太日益增长的海军实力。

彭博社引述知情人士报道，堪培拉下周将宣布，澳大利亚核潜艇建造计划详情，包括会采用英国还是美国的潜艇设计和技术。在自身潜艇建造出来之前，澳洲可采购多达五艘美国核潜艇。

澳洲下周的宣布标志着AUKUS合作里程碑，宣告三国经过18个月的谈判后，对诸如澳洲核潜艇将采用哪国设计、将在哪里建造等问题达成了协议。

