台湾云林县议长涉绿能弊案今晨交保

台湾云林县国民党籍议长沈宗隆涉向达德能源公司收贿，被云林地检署星期三（3月8日）向法院声请羁押，星期五（10日）凌晨获准以200万新台币（下同，8万7752新元）交保。与沈宗隆同样被声押的云林县议员王又民以50万新台币交保。

综合《自由时报》《联合报》等报道，云林地方法院星期五凌晨1时50分左右裁定沈宗隆以200万新台币交保候传、限制出境。凌晨3时，沈宗隆神情疲惫走出法庭，面对媒体询问，他感谢法官的宽容与大度，并称两天接受审讯没睡好，血压不稳，回家第一件事要洗澡睡觉和吃药。

沈宗隆的妻子李安倩与数10名支持亲友在法院外等候好几个小时，听到200万新台币交保，李安倩直说谢谢，家人第一时间拿出200万新台币办理交保，沈宗隆步出法院时说，基于案子在侦查中不公开原则下，他不便表达意见。

沈宗隆与云林县议员王又民、许留宾、黄文祥疑似涉嫌达德集团行贿案，共计2600多万新台币。云林地检署3月8日搜索21处，并约谈沈宗隆等27人，讯后达德集团王姓前董事长及许留宾、黄文祥、达德集团曾姓及廖姓高阶主管，分别以100万新台币至15万新台币不等金额交保候传。沈宗隆、王又民及王的游姓女助理、达德集团潘姓主管及其妻游女（游姓助理的胞妹）、锺姓包商等六人被声押。

云林地院星期四（9日）晚上7时漏夜开庭，历时近七小时在星期五凌晨1时50分左右裁定，潘男收押，沈宗隆200万新台币、锺姓包商100万新台币、王50万新台币、潘妻游女6万新台币交保候传，游姓女助理无保请回。