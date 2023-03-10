美国情报部门：北京没有对台发动战争的想法

美国情报官员周四（9日）在众议院听证会上说，情报界评估认为即使中国大陆决心取得对台湾的控制权，北京也不希望在台海问题上爆发军事冲突。

据彭博社报道，美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）对众议院情报委员会说：“我们的评估认为中国不想发动战争”。

中情局局长伯恩斯（William Burns）在同一场听证会上说，在结束防疫清零政策后，北京当局正努力恢复经济增长，恢复与全球其他经济领域交流。但是永远不要低估北京实现两岸统一的决心。

就像周三在参议院的类似听证会一样， 周四听证会也强调了中国大陆对美国的威胁程度。美国国家安全局局长仲宗根（Paul Nakasone）告诉议员，中国大陆缩小了与美国在科技竞争上的差距。

伯恩斯和海恩斯的证词与议员和一些军方官员的观点相悖，后者认为中国大陆可能最早在2027年攻打台湾。

当被问及美国是否应该放弃对台湾的“战略模糊”立场时，海恩斯引述拜登多次发表的声明称，美国将帮助台湾防卫来自中国大陆的攻击。

海恩斯还警告说，若战争真的爆发，将产生“巨大的经济影响”，特别是如果台湾的半导体生产受到干扰的话。她说：“全世界几乎所有类型的电子设备都装有从台湾进口的芯片。”