台湾鸿海集团在威州部署兆瓦级太阳能发电计划

台湾鸿海集团星期四（3月9日）宣布，在威斯康辛部署兆瓦级太阳能发电计划。

据台湾《自由时报》报道，鸿海星期四深夜公布美国威斯康辛州新布局的其中一环，将与威斯康辛在地企业、WEC能源集团子公司We Energies签署兆瓦级太阳能发电合作专案，We Energies将在鸿海威州园区内安装约2000块太阳能电池板，预计每年发电超过150万度电，供应园区发展营运所需能源。

据了解，这项太阳能发电合作计划，采用单轴固定跟踪以及倾斜面板设备，以最大限度地提高可再生能源的生产能力，预计年发电量可抵消超过1200公吨的二氧化碳排放量，等于减少260辆汽车的碳排放或种植两万棵树。此太阳能发电系统生命周期长达30年，预计为地球减少超过3.3万公吨的二氧化碳排放量，相当于7200辆汽车碳排放量或种植56万棵树。

鸿海说，随着鸿海在威斯康辛州的业务因应市场需求而扩大，园区内可再生能源的建设，成为拉辛郡（Racine County）当地最大的非住宅太阳能项目，落实集团对制造供应链、客户和社区在环境永续的承诺，鸿海未来也会持续落实ESG净零碳排长期目标承诺，逐步提高全球厂区绿电使用率。

鸿海已在威斯康辛州投资逾10亿美元（13亿新元），目前在当地聘用超过1000名员工，为客户生产伺服器和主机板。随着当地业务增长，鸿海在整个制造过程中，将持续扩大使用可再生能源，We Energies与鸿海预计在今年春季时，向当地主管机关提交本太阳能发电设备安装计划，寻求批准此案。