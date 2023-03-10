陈建仁谈两岸航点恢复：未来会提出更方便交流管道

台湾宣布与大陆恢复10个定期直航航点，台行政院长陈建仁星期五（3月10日）对此回应称，这是在疫情缓解下，进一步考虑台湾民众两岸交往需求，未来会在航点开放、申请包机及小三通中转上，提出更好且方便的管道。

综合中时新闻网、《联合报》报道，陈建仁星期五上午赴立法院备询前受访时说，冠病疫情在中央流行疫情指挥中心和全民共同努力下，已控制得相当不错，世界各国的疫情也在缓解中。去年10月台湾解封边境后，人民生活逐渐恢复日常，最近台湾疫情也有妥善控制，政府推出“疫苗加一，大家安心”活动，相信疫情控制已经逐渐缓解，便进一步考虑到台湾民众两岸交往需求。

陈建仁指出，在沟通讨论过程中，台湾政府开放10个航点，未来会在航点开放、申请包机及小三通中转上，继续提出更好且方便台湾民众交流的管道，也希望两岸关系能透过这样的路径，达到总统蔡英文要求的健康、有效的交流。

民进党星期五也说，针对两岸互动，民进党的一贯立场即是以务实负责任的态度，推动疫后健康有序的交流，期待两岸能藉由逐步稳健的恢复往来，共同建构疫后两岸良性互动新局。

对于外界部分意见解读，台湾宣布恢复两岸航点方案，为减少总统蔡英文本月赴美的政治后座力。台湾大陆委员会主委邱太三星期五在赴立法院备询前受访时说，“这个联想恐怕太敏感了”，实际上蔡英文今年2月与台商谈话时，就表示评估开放的航点是“全面性”，盼陆方不要有过多的政治考量。邱太三也说，两岸每年都会有“春暖”，但花要不要开是要靠双方共同挹注。

英国《金融时报》此前报道，蔡英文访美期间将接受华府哈德逊研究所智库演讲，并获得智库颁发的全球领导力奖。陈建仁仅称，总统蔡英文行程各单位都在进行规划筹备，行程确定后总统府会跟大家报告。

台湾陆委会星期四（9日）宣布，从星期五起开放大陆10个定期航点及13个包机航点“10+13”方案，也拍板在清明节前开放“小三通”客运中转。