美制裁为伊朗制造无人机提供零件的五家中企和一名个人

美国制裁为伊朗制造无人机提供零组件的五家中国企业和一名个人。

据美国财政部官网星期四(3月9日)发布的新闻稿,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将对向伊朗提供航空零组件支持德黑兰生产无人机项目的一个由五家公司和一名个人组成的中国网络实施经济制裁。伊朗的无人机被用来攻击油轮并出口给俄罗斯用于入侵乌克兰的战争。

美国财政部说,上述网络向伊朗飞机制造工业公司(Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company)出售了数以千计的航空组零组件,包括用于生产无人机的零配件。

美国财政部说,伊朗飞机制造工业公司一直参与制造“见证者-136”(Shahed-136,又译沙希德)无人机。伊朗使用这款无人机攻击油轮,也向俄罗斯出口。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的财政次卿布莱恩·尼尔森(Brian Nelson)在新闻稿中说:“伊朗全球采购网络给俄罗斯提供具杀伤力的无人机,用于其非法入侵乌克兰的战争中,显示伊朗直接造成乌克兰平民在战争中的伤亡。美国将继续对伊朗这些采购网络进行追踪打击。”

新闻稿还说,自2022年9月以来,美国针对涉及伊朗制造和转让无人机的个人和实体,已进行了六轮制裁。

此轮受到制裁的五家中国公司,包括杭州富阳Koto机械有限公司(Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co., Ltd)及其在香港的幌子公司Raven国际贸易有限公司(Raven International Trade Limited)、桂林阿尔法橡塑科技有限公司(Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co., Ltd)、S&C Trade PTY Co., Ltd和深圳卡斯波罗科技有限公司(Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd)。被制裁的个人是S&C Trade PTY Co., Ltd职员Yun Xia Yuan。

据路透社报道,美国白宫国家安全顾问沙利文今年1月曾说,伊朗向俄罗斯提供无人机可能参与了俄罗斯在乌克兰犯下的战争罪行。

伊朗承认向俄罗斯出售了无人机,但辩称是在俄罗斯2022年2月24日入侵乌克兰之前发货。俄罗斯则一直否认俄军在乌克兰使用了伊朗无人机。