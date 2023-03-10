台民调：三成六支持赖灿配选总统 蓝营组合垫底

中国广播公司（简称中广）和盖洛普征信公布的最新民调显示，台湾副总统赖清德若与行政院副院长郑文灿搭配参加2024年总统大选，支持度居冠，由新北市长侯友宜和国民党主席朱立伦组成的蓝营组合支持度则垫底。

综合《联合报》和中时新闻网报道，中广和盖洛普星期五（3月10日）公布2024年总统选举及相关政治议题民意调查结果，显示若民进党由副总统赖清德搭配副阁揆郑文灿参选，支持度有36.45%。鸿海集团创办人郭台铭搭配民众党主席柯文哲以23.59%居次席；国民党的新北市长侯友宜搭配党主席朱立伦则是18.23%居最后，有15.57％尚未确定支持哪个组合。

民调显示，对于民进党可能提名候选人支持度，赖清德46.47%、行政院长陈建仁7.91%、郑文灿3.26%。国民党部分，33.45%民众支持侯友宜、19.7%支持郭台铭（如恢复党籍）、8.09%支持朱立伦.民众党、无党籍部分，则有30.54%支持民众党主席柯文哲、23.33%支持郭台铭。

对于正副总统候选人组合，赖清德搭配郑文灿为正副总统的，有17.10%的民众非常支持、32.54%可能支持、18.73%不太支持、8.87%绝对不支持。国民党方面，若是侯友宜搭配朱立伦为正副总统，5.32%非常支持、28.70%可能支持、27.36%不太支持、9.12%绝对不支持。

无党籍及民众党部分，若是郭台铭搭配柯文哲为正副总统，5.97%非常支持、31.12%可能支持、26.59%不太支持、13.01%绝对不支持。

此外，是否支持侯友宜尽早宣布参选？12.91%非常同意、40.33%同意、18.01%不同意、2.46%非常不同意。有关郭台铭是否应尽早回归国民党，非常赞同的人有6.15%，赞同的有27.21%，不赞同的有31.5%，非常不赞同的有9.51%。

这份民调从3月7日至9日，以分层比例随机抽样法，针对22个县市20岁以上具有投票资格的民众进行电话访问，完成有效样本数1076份，在95%的信心水准下，抽样误差为正负2.99%。