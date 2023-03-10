港名媛蔡天凤命案后村民难眠 新界大埔龙尾村今办八小时超度法事

香港时装界名媛蔡天凤命案发生后，新界大埔龙尾村村民难眠，星期五（3月10日）办八小时法事超度亡魂。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》报道，香港谭仔创办人的28岁媳妇蔡天凤（Abby Choi）惨遭前夫一家杀害肢解烹尸案，至今累计七人落网。凶案发生迄今逾半个月，涉为谋杀烹尸现场的大埔龙尾村村屋虽获解封，但附近村民人心惶惶，有村民甚至“完全睡不着，要看医生吃安眠药”，因备受困扰向村长求助。

大埔乡事委员会及村公所为求死者安息，平伏村民情绪，星期五特为蔡天凤举行超度会。早上约10时，涉案村屋外放有鲜花、摆放祭坛，多名道士进行打斋仪式，十多条村的村长或代表约50人参与。

龙尾村原居民村长陈天送说，谋杀案曝光后，接获村民求助，指有心理阴影。在大埔乡委会协助下，以及七约乡公所、龙尾村村公所等，合办这次法事大会，希望可让死者安息，令村民心安理得，主要开放予龙尾村村民参与，仪式至星期五下午6时结束。

陈天送说，有村民指心理不舒服，上周红十字会有心理专家来为村民进行心理辅导，“希望村民心情好多”。如果村民情绪受困扰持续严重，红十字会及社署的心理学家会继续跟进。

陈天送还说，有两三名村民心理阴影较严重，向他求助。“希望做了这场法事后，大家平伏情绪安乐过生活”。他也说，有村民甚至表示“完全睡不着，要看医生吃安眠药，好悽惨。”

蔡天凤谋杀案中，其前夫邝港智、前大伯邝港杰、前家翁邝球均被控一项谋杀罪，前家婆被控一项作出倾向并意图妨碍司法公正的作为罪，四人均被还押，案件于5月8日再讯。

邝球的情妇涉嫌协助罪犯潜逃被捕，其后获准保释候查。邝港智的潘姓女友人以及游艇公司男职员林舜，则被落案起诉涉嫌协助罪犯潜逃，提堂后暂毋须答辩，案件押后至5月8日再讯，其间两人俱获准保释。