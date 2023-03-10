消息：美国研究封堵中国浪潮集团措施中的漏洞

消息人士透露，美国正在研究如何堵住对浪潮集团所施加限制措施存在的漏洞，以免诸如英特尔等美国公司可以继续向这家中国服务器制造商的附属公司供货。

据彭博社报道，美国商务部本月把浪潮集团以及另外数十个中国实体加入“实体名单”。但是并没有指明浪潮集团的全部附属公司，而这些附属公司有几十个之多。

知情人士透露，白宫和商务部官员意识到了这个问题，正在设法关闭留下的合法途径。但在发布修订后规定之前，英伟达（Nvidia Corp.）和思科系统等供应商仍可以自由与浪潮做生意，而无需得到美国政府的许可。知情人士称，这可能需要数周时间。

问题的核心是中国企业旗下附属公司关系复杂，与母公司的关系往往不透明。

浪潮是思科、IBM、英特尔等美国公司的重要合作伙伴，直接持有约30家公司的股权。公司注册信息查询平台天眼查显示，这些公司涉及广泛的业务，包括硬件，人工智能，云计算，投资，金融服务和航空运输。一些附属公司公司又拥有数十家子公司。例如，其与思科的合资公司就埋在三层公司之下。

在上周五美国宣布加入实体名单之后，浪潮集团旗下上市公司浪潮信息下跌10%，另外几家附属公司跌幅在4%到17%之间。浪潮信息过去一周跌去了近1/4的市值。

此前华为、商汤集团和海康威视也被列入实体名单。该名单要求美国公司在向列名实体出口之前，需要取得美国政府的批准。美国商务部工业与安全局曾告诉申请的公司，应该假设这些请求将被拒绝。

