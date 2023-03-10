港护理专科学院院长：香港有条件吸引一定数目护士

香港护理专科学院院长车锡英说，香港有条件吸引一定数目护士来港。

据《星岛日报》报道，香港护理专科学院院长车锡英说，香港的护士薪酬、地位和待遇，对一些西方国家的护士未必有吸引力，但香港对很多周边地区的护士，具有一定的吸引力，相信香港有条件吸引到一定数目的护士赴港工作。

港府早前建议修订《护士注册条例》，建议从三个途径引入非本土注册护士赴港执业。香港立法会卫生事务委员会周五（10日）开会讨论相关事宜。

在护士资格方面，车锡英认为需要很小心，因为厘定得太高，就会令非本地注册护士这个项目，失败告终；如果厘定得太低，那香港市民的医疗质素可能得不到应有的保障。车锡英建议，订立一个优质护理学院名单，护士毕业于名单上的护理学院，加上有一年临床工作经验，可以参加非本地注册护士计划在港工作。

她又指，因为护士经常接触病人，所以广东话要达最基本的程度，来港可以通过基本广东话考试来取得资格，让一些母语不是广东话的护士也能参加计划，赴港工作 。

目前各大专院校连同医管局护士学校每年提供逾2000个护理课程学额，但是每年大学联招仍然十分激烈。对于培训本地护士，车锡英认为，要增加护士的学额，尤其是大学资助委员会的学额，过去10多年只是增加了一次，现时每年由大学资助委员会提供的学额毕业生数目，只占总毕业生人数的三分之一。

车锡英又指，另一重要点是在推出新政策前，与持份者有足够的咨询和讨论，让大家更了解彼此的立场和担忧。在审批过程中，需要公平、公正、公开。