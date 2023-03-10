中国驻菲律宾使馆批美国副国务卿抹黑中菲经贸合作

中国驻菲律宾使馆发言人星期五（3月10日）批评美国副国务卿抹黑中菲经贸合作，并指美方用军事合作来推动经济发展，把菲律宾拖入地缘争斗的无尽深渊。

据中国驻菲律宾使馆官网发布的新闻稿，针对美国副国务卿纽兰日前访问菲律宾时说，在《加强防务合作协议》框架下，菲律宾对美国新开放四个军事基地有助于解决地区安全关切，将给菲律宾带来大量经济机遇和就业机会，同时质疑中国对菲律宾承诺给菲带来多少就业和好处的提问，中国驻菲律宾使馆发言人回应时，作出以上表述。

发言人指出，经贸合作发展离不开和平稳定的地区环境。美国一些人对菲律宾人民求和平、谋合作、促发展的迫切意愿置若罔闻，对中方帮助菲发展经济、改善民生、增加就业的丰硕成果视而不见，妄称美新增军事基地将给菲带来经济机遇，并对中菲经贸合作说三道四。

发言人直言，美方用军事合作来推动经济发展无异于饮鸩止渴，将严重危害地区和平稳定，把菲律宾拖入地缘争斗的无尽深渊。相信菲方有识之士会看清美国出于一己私利和零和思维、在本地区挑起冷战阴霾的真正面目。历史终将证明，谁是同菲方一道守望相助、共谋发展的可靠伙伴，谁是搬弄是非、挑拨离间的匆匆过客。

发言人说，中菲两国地缘相近、人缘相亲、优势互补，是天然的合作伙伴。近年来，双方持续深化“一带一路”倡议同菲律宾“大建特建”“好建多建”规划对接，开展援菲比诺多—因特拉穆罗斯桥、达沃—萨马尔大桥和赤口河泵站灌溉项目等近40个政府间合作项目，给两国人民带来了实实在在的福祉。中国稳居菲律宾第一大贸易伙伴、第一大进口来源地和第一大出口市场，是菲律宾近年来第三大协议外资来源国，有力促进两国疫后经济复苏和繁荣振兴。

发言人也说，今年初，菲律宾总统马可斯访华取得丰硕成果，双方签署14项政府间合作协议，涉及“一带一路”、农渔业、金融、海关、电子商务、旅游等多个领域。据菲方统计，此访期间两国工商界达成约250亿美元（约339亿新元）投资贸易意向，仅榴莲输华一项就将在农场、包装和物流等领域有望为菲律宾创造超过一万个直接和间接工作机会。近期有多个中方经贸团组访菲，就拓展两国贸易与投资合作达成了广泛协议和意向，展示了中菲务实合作的巨大潜力和广阔前景。