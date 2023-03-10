佳兆业复牌补跌并创历史最大跌幅

停牌近一年后，中资开发商佳兆业集团周五复牌并创下历史最大跌幅。尽管公司披露了巨额亏损，但分析认为业绩公告有利于市场评估其财务状况，债务重组或有进展。

据彭博社报道，佳兆业在香港早盘最大跌41%，为2009年上市以来最大盘中跌幅；截至上午交易结束，跌26%至0.62港元（0.11新元）。该股因未刊发业绩自去年4月1日起开始停牌。公司美元债周五变动不大，每一美元买价在15美分左右震荡。

周四（9日）晚间公告复牌的同时，佳兆业公布2022年上半年净亏损约为76.7亿元（人民币，下同，14.92亿新元），较上年同期扩大一倍以上；2021年全年净亏损亦达127.3亿元。

BI资深信用分析师Daniel Fan在报告中指出，业绩发布将帮助投资者更好地评估佳兆业的财务状况，集团的债务重组可能在今年年中取得进展。他表示，当房地产市场复苏时，公司在大湾区60%的土地储备可能更容易出售。

佳兆业曾因在2015年发生美元债违约，此后又一度走出困境而受到市场瞩目。在本轮房地产流动性危机蔓延下，公司再度陷入违约困境。佳兆业复牌后的下跌或因追随行业的整体走势，在其停牌期间，追踪中资地产股的彭博行业研究（BI）中资地产指数下跌逾23%。

随着经济的重新开放，中国住宅销售也有所回暖，百强房企2月份的销售操盘金额同比增长14.9%，录得2021年6月以来的首次同比增长。部分违约房企在美元债重组方面也有所进展。然而，两会期间中国总理提到防止地产“无序扩张”，表明决策层信号参杂，也令投资人担忧。

佳兆业在业绩公告中写到，已委任华利安诺基（中国）有限公司为其境外债务重组的财务顾问，集团正积极与现有贷款人商讨将若干借款续期，“但因市场状况不断变化，仍需时间制定或实施有关行动。”公告并称，将继续寻求新的融资来源或加快资产出售，以应对即将到期的财务责任及未来经营现金需求。

由于未能按期发布业绩公告，众多中资上市公司于去年4月1日起集体在香港停牌。迄今，融创中国、世茂集团等地产公司仍在停牌之中。