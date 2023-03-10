胡润报告：中国600万人民币资产家庭518万户

胡润研究院周五（10日）发布《2022意才·胡润财富报告》指出，中国拥有600万元（人民币，下同，约120万新元）资产的“富裕家庭”达518万户。同时，千万元人民币资产“高净值家庭”、亿元人民币资产“超高净值家庭”数量均有所增加。

据中新社报道，胡润研究院报告将统计资产分为四个阶段：600万元人民币“富裕家庭”、千万元人民币“高净值家庭”、亿元人民币“超高净值家庭”和3000万美元“国际超高净值家庭”，每个阶段又分总财富和可投资资产。

截至2022年1月1日，中国拥有600万元人民币资产的“富裕家庭”数量已达到518万户；拥有千万元人民币资产的“高净值家庭”211万户；拥有亿元人民币资产的“超高净值家庭”13.8万户；拥有3000万美元的“国际超高净值家庭”9.2万户。

除港澳台地区外，中国大陆拥有600万元人民币资产的“富裕家庭”数量已达到416万户，比上年增加9万户，增长2.2%，其中拥有600万元人民币可投资资产的“富裕家庭”150万户；拥有千万元人民币资产的“高净值家庭”171万户，比上年增加5万户，其中拥有千万元人民币可投资资产的“高净值家庭”90.7万户；拥有亿元人民币资产的“超高净值家庭”11.6万户，比上年增加4000户，其中拥有亿元人民币可投资资产的“超高净值家庭”6.9万户；拥有3000万美元的“国际超高净值家庭”7.7万户，比上年增加3200户，其中拥有3000万美元可投资资产的“国际超高净值家庭”4.9万户。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说，2021年，中国富裕家庭数量增加最多的是上海、北京、广东和浙江。增加的主要原因是房地产市场的推动，北京、上海、广州等一线城市豪宅市场火热，单价15万元人民币以上的豪宅成交量翻了一倍；另一方面，大陆股市有所上涨也带动了富裕家庭数量的增长。

该《报告》中总财富包括固定资产和流动资产。固定资产类别分为：拥有的上市或未上市公司股权、自住房产、投资性房产；流动资产包括股票、基金、债券、存款、保险等。《报告》的“家庭”户平均规模为三人。