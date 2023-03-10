台媒：金门失联士兵穿救生衣游到大陆获救 台防长称要再确认

台湾陆军金门防卫指挥部二胆守备队一名士兵星期四（3月9日）清晨点名时发现失联，星期五（10日）被发现穿着救生衣游到中国大陆后获救。台湾国防部长邱国正回应称要再确认。

综合台湾壹苹新闻网、中时新闻网、《自由时报》等报道，台湾军方在上述陈姓士兵失联后紧急进行全岛搜寻，士兵父亲也登岛协寻，但仍不见其踪影。消息人士透露，该士兵穿着救生衣游到中国大陆，但因体力不支被对岸海警救起，详细原因有待军方进一步说明。

据了解，这名士兵疑因感情和债务因素穿着救生衣游到大陆后获救，消息人士透露，该士兵人还活着，初步研判不是投奔对岸，只是单纯逃兵。

台湾国防部长邱国正星期五下午在立法院外受访时说，有听到幕僚提及，但还需要确认，还没有正式被告知。

对于上述陈姓士兵的处置情况，邱国正说，还没有认定是逃兵，也呼吁媒体不要冠上逃兵的说法，“我可没有讲他逃兵”，要看是什么原因，等人找到，经过确认、查证，才能取得公信力。

台湾陆军司令部说，目前并未接获任何单位通报上情，将协请海巡署透过两岸协同执法管道查证，后续依查证结果，主动向外界说明。

针对有报道指“中国大陆海警寻获金门逃兵”，金门防卫指挥部政战主任张荣顺少将说，尚不知情，还没收到进一步消息。不过有金门民众看到宪兵队出动大队人车，动作频频，似乎要办大案了。

金门县国民党立委陈玉珍受访时说，根据目前掌握到的讯息，陈姓士兵确实被大陆巡逻海警救起，目前人在大陆，但具体细节仍有待了解。

金门防卫指挥部先前指出，该失联士兵现年26岁，到部队已有两三年，在军中担任伙房兵，平日与同袍相处自然，失联前一日也没有特殊情况、一切正常，只带走手机和钱包，没带走任何枪弹。

台防长邱国正说，该士兵有债务问题，但不是很严重。海巡署也出动协寻，全力于大胆岛、二胆岛周边陆海域进行搜索，士兵父亲也赴二胆岛协寻。

二胆岛仅0.28平方公里，面积不大距离厦门仅4.4公里，台军方先前研判海象不佳、海水冰冷，应不可能游到中国大陆，如今他穿着救生衣在中国大陆被寻获。