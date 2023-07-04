被悬红通缉 许智峰表明不会返港 罗冠聪担心个人安危

香港警务处国安处星期一（7月3日）悬红800万港元（约138万新元）通缉八名被指违反《香港国安法》而潜逃海外的港人，当中包括三名香港立法会前议员许智峰、罗冠聪和郭荣铿。目前身处澳大利亚的许智峰表明不会回港，人在英国的罗冠聪则称，担心个人安危。

澳大利亚广播公司星期二（7月4日）报道，许智峰受访时说，他觉得这一切既滑稽又荒谬，显示港府在追捕他们时显得那么无力。

许智峰2020年11月因包括刑事毁坏在内四起刑事案件的九项控罪在香港区域法院提堂，过后获准保释押再审。同年12月，许智峰以公务名义访问丹麦，之后宣布流亡并退出民主党，隔年移居澳大利亚。

许智峰2021年3月获发特别旅游豁免签证入境澳大利亚，父母、妻子和两个孩子与他同行。

许智峰说，澳大利亚不会接受中国大陆对他们的有关指控，也不会愿意将他们引渡回中国大陆或香港，所以留在澳洲让他感觉安全。

许智峰已获发临时过桥签证（bridging visa），希望可以获得永久居留权。他目前与家人定居阿德莱德，在当地一家律师事务所工作。他说：“我不会回香港，因为我的个人安全无法获得保障。只要我参加政治或抗争活动，就极可能被捕。”

许智峰为自己要离开生长的家园（香港），与所爱的人分离感到非常伤心，但他希望终有一日可以自由地返回香港。

与许智峰同样定居澳洲的任建峰，也被香港警务处国安处以违反《香港国安法》悬红通缉。

已是澳洲公民的任建峰是一名律师，目前定居墨尔本。他说，这么做是对澳洲公民在澳洲表达权利的蛮横干预。“这是中国尝试将长臂干预伸展至民主国家，完全无法令人接受”。

澳大利亚外长黄英贤对上述通缉令深表关切，誓言将力挺那些被通缉、定居澳洲的香港人。

黄英贤说，澳大利亚将坚定支持言论自由和人们和平表达政治意见的权利。“在我们国家这么做的人士都将获得支持”。

黄英贤也反驳香港特首李家超星期二在行政会议前记者会有关海外港人被悬红通缉的言论。李家超说，危害国安是严重罪行，警方执法必严，将终身追究其法律责任，“无论他们走到天涯海角，我们都会终身追捕这些罪犯”，让他们“终日担惊受怕”。

黄英贤警告称，澳洲对外部干预澳洲民主持有“明确”立场，也有“强硬的条例”支持该立场。“任何有关外部干预的指控将由相关单位进行调查”。

另据英国广播公司星期二报道，罗冠聪说，他目前身处英国感到“相对安全”，被香港警务处国安处悬红通缉后，他要更保持警惕，“任何在英国或其他地方的人可能向（香港执法当局）透露我的行踪，而他们可能在我到其他地方过境时将我引渡”。

罗冠聪说：“我一旦与人碰面或外出时不够谨慎，这一切或将让我的生活陷入危险处境。我因此要更谨慎小心地过生活。”

2020年，罗冠聪被香港警方以《香港国安法》的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全罪通缉。罗冠聪自2020年起流亡英国寻求庇护，2021年英国政府根据难民地位公约给予他难民身份，目前他持有由英政府发出的难民旅行证作出入境之用。