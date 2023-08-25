沙特据报考虑中国竞标承建该国核电站项目

沙特阿拉伯知情官员称，沙特正对中国竞标承建该国核电站项目予以考虑。此举旨在向拜登政府施压，迫使美国在帮助沙特发展核能项目的条件上做出让步。

美国《华尔街日报》星期五（8月25日）报道，美国表示，对沙特核项目给予援助的前提条件，是不在沙特境内进行铀浓缩活动或开采铀矿。中国并不寻求对沙特开出这些防止核扩散条件。中国已设法加大在中东的影响力，此举令华盛顿方面感到不安。

沙特已要求美国协助他们发展一个民用核项目，以此作为同意与以色列外交关系正常化协议的一部分。在此协议下，沙特还将要求美国为他们提供安全保障。但以色列担心沙特发展核能项目的目标，可能为利雅得发展核武器铺平道路。美国政府把沙特和以色列外交关系正常化作为一个重要的政策目标。

上述知情沙特官员称，中国国有企业核工业集团公司（China National Nuclear Corp., 简称中核集团）已竞标在沙特东部省份建造一座核电站，地点靠近沙特与卡塔尔和阿联酋的边境。

沙特官员承认，与中国探讨建造核电站项目，是为促使拜登政府在防止核扩散要求上作出妥协。

沙特官员表示，他们倾向于聘请韩国电力（Korea Electric Power）建造该核电站的反应堆，并纳入美国的运营专长，但不愿接受华盛顿提出的防止核扩散要求。

沙特官员称，如果与美国的谈判最终失败，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼准备很快与中核集团合作。

卡内基国际和平研究院专研中东能源问题的非常驻研究员达尔金（Justin Dargin）说，中国很可能不会提出同样的防止核扩散要求，从而成为对沙特更有利的合作伙伴。

中国外交部发言人汪文斌在星期五的记者会上表示，中沙是全面战略伙伴，双方在各领域开展了互利共赢的友好合作，给两国人民带来实实在在的好处。中方将继续在包括民用核能在内的各领域同沙方开展互利合作，同时严格遵守防扩散国际义务。