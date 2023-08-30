美国务院将任命新的对华政策最高官员

知情人士透露，美国国务院将任命一位资深职业外交官出任负责管理对华政策的最高官员，这名外交官在试图遏制中国在联合国的影响力和处理朝鲜问题方面有丰富经验。

《华尔街日报》星期二（8月29日）报道，现任东亚和太平洋事务办公室副助理国务卿兰伯特（Mark Lambert），被选为下一任负责中国大陆和台湾问题的副助理国务卿，这一调整正值美中关系动荡之际，同时拜登政府的对华政策受到共和党人的严格审视。

兰伯特将填补华自强（Rick Waters）空出的职位，后者是一位资深的中国问题专家，今年5月宣布辞去这一职务。华自强卸任时还兼任国务院新成立的中国事务协调办公室的负责人，该办公室非正式名称为“中国组”（China House）。

一位知情人士说，美国国务院仍在讨论兰伯特是否应兼任华自强之前在中国组担任的协调员一职。

知情人士指出，该协调员一职之所以被搁置，是因为尚不清楚此职位是否需要参议院的确认。知情人士说，如果需要这样的政治确认，那么已经获得参议院确认的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）很可能会担任这一职务。

兰伯特目前负责管理与日本、韩国、澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿关系的办公室，他此前曾在中国工作。熟悉兰伯特的人士称，他被视为一位可靠且经验丰富的管理人士，深受包括康达在内的同事的喜爱和尊重。

报道称，兰伯特曾参与处理2001年中美撞机事故。2001年4月1日，中国战斗机与美军一架侦察机在海南岛附近海域上空相撞，导致中国战机坠毁和一名中国飞行员死亡。这起事故当时令中美关系陷入危机。

