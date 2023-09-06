美媒：中国禁止政府官员在工作中使用iPhone

《华尔街日报》引述知情人士说，中国已要求中央政府机构的官员不得在工作中使用苹果公司的iPhone和其它外国品牌的设备，也不得将它们带入办公室。

知情人士称，最近几周，政府工作人员在工作聊天群或会议上接到上级的上述指示。根据《华尔街日报》，该命令是中国政府为减少对外国技术的依赖和加强网络安全而采取的最新措施，也是在限制敏感信息流出中国的背景下出台的。

中国政府此举可能对包括苹果公司在内的在华外国品牌产生寒蝉效应。苹果公司在中国高端智能手机市场占据主导地位，中国是其最大市场之一，约占总收入的19%。

目前尚不清楚这些命令的传播范围，但一些中央政府监管机构的员工也收到了类似信息。

上述知情人士说，中国政府多年来一直限制一些机构的政府官员在工作中使用苹果手机，但现在这一命令的覆盖范围扩大了。这一最新的命令还表明，中国政府正在加大力度确保其规定得到严格执行。

据报道，中国的这一限制措施与美国针对中国通讯巨头华为的禁令，以及针对官员使用由中国拥有的TikTok的类似禁令如出一辙。随着中美关系在数十年来的低点附近徘徊，这两个超级大国都更加重视国家安全，担心数据泄露。

随着中美竞争的加剧，中国领导层一直在强调国家安全，导致近年来政府收紧了对数据和网络活动的控制。今年7月，中国开始实施全面修订后的反间谍法。

中国政府一直在敦促中国的机构和国有企业用他们认为安全可控的本土产品取代外国技术，包括计算机、操作系统和软件。