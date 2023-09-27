调查：对未来五年中国业务前景悲观的美企比例上升

一项新的调查发现，美国公司在中国市场赚钱的难度大幅上升。

《华尔街日报》报道，根据美中贸易全国委员会对其成员公司的调查，持续加剧的双边紧张局势正在影响美国公司在华业务的各个方面，包括销售受损、利润下降、投资取消或推迟。

根据该委员会的最新年度调查，对中国业务未来五年前景表示悲观的公司的比例从去年的21%上升至28%，创下新高。持乐观看法的公司的比例降至49%的纪录低点。

超过三分之一的受访公司称，它们在过去一年中减少或暂停了在中国的投资计划，这一比例创下纪录新高，远高于去年调查中的22%，这预示未来几年美国企业的商业存在将进一步下降。做出这些决定的原因是在中国开展业务的成本和不确定性增加，以及在中国市场销售产品受到的限制增多。

这项年度调查是在今年6月和7月间进行的，基于对该委员会117家成员公司的问卷调查，其中39%的成员公司报告的中国业务收入至少达到10亿美元（13.69亿新元）。

“大多数公司在中国依然盈利，并认可中国市场对它们全球竞争力的重要性。”该委员会称。“美国企业信心和未来投资的反弹速度将取决于中美决策者的政策走向。”

美中贸易全国委员会说，参与调查的大多数公司都是在中国经营了数十年的美国大型跨国企业。

经历了长时间的严格抗疫限制后，许多美国公司原本期望今年业务会有所反弹。然而，它们却面临中国经济复苏缓慢以及地缘政治紧张局势造成的更多障碍。

根据《华尔街日报》，在上述最新调查中，43%的受访企业表示过去12个月中国的商业环境恶化。与三年前相比，83%的公司表示信心下降。

上海美国商会在5月31日至6月30日期间进行的一项调查发现，在接受调查的325名会员中，略多于一半的会员对未来五年的业务前景持乐观态度，这是自1999年该调查开始以来的最低水平。

在美中贸易全国委员会的调查中，超过一半公司称，由于客户对中美贸易紧张局势下的供应持续性感到不确定，它们的销售额下降；有三分之一的公司称，由于民族主义抬头，中国客户放弃了它们的产品，导致销售额下降。

称在中国的投资被推迟或取消、供应链发生变化以及监管机构审查力度加大的受访企业，各占三分之一左右。

中国在数据、个人信息和网络安全方面影响广泛的规定尤其令企业感到不安，97%的受访企业提到了此类担忧。

美中贸易全国委员会称，对跨境数据传输的限制和过于宽泛的数据安全关切已影响了企业的投资计划。该委员会表示，中国的数据政策阻碍了当地业务与全球业务的融合。