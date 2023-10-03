TikTok母公司字节跳动运营业绩扭亏为盈

TikTok母公司字节跳动在2023年第一财季实现了近60亿美元（下同，约82亿新元）的运营利润，几乎是上年同期的两倍，同时这家中国社交媒体巨头削减了开支。

据《华尔街日报》此前报道，对这家非上市公司向来保密的财务状况的罕见披露显示，自2021年以来，字节跳动的业务已经发生了很大的逆转，当时该公司的营业亏损达70亿美元。

根据《华尔街日报》，尽管字节跳动的收入持续增长，2022年飙升逾38%，达到852亿美元，但据该公司与员工分享的一份财务报告显示，该公司今年的收入增幅与上年相比有所下降，上年该公司的收入增幅接近80%。报告显示，该公司上年的营业利润超过200亿美元。

报道引述知情人士透露，除了发给现任和前任员工的财务文件外，字节跳动还提出以每股160美元的价格从现任员工手中回购股票。字节跳动指出，该公司有14亿股发行在外股，这意味着其估值为2235亿美元。

《华尔街日报》此前报道，这一数字较一年前的3000亿美元估值下降了近26%。

作为一家总部位于北京的非上市公司，字节跳动一直严格保密自己的财务状况，不公开披露业绩。这份星期一（10月2日）发给员工的报告提供了最详细的目前业绩和未来规划的报告，涵盖了2021年和2022年的全年以及2023年的第一财季。

报告显示，该公司在迅速增加收入的同时，大幅削减了营销、管理和研发费用。

字节跳动的TikTok部门8月在美国推出了一项名为TikTok Shop的电子商务计划。知情人士说，该公司希望这一努力能带来更多收入。