美媒：中芯国际被拉黑 在美业务仍蓬勃发展

虽然中芯国际被美国多个部门拉入黑名单中，但这家中国最大半导体制造商在美国的业务仍蓬勃发展。

据美国《华尔街日报》报道，中芯国际目前已被美国国防部列入中国涉军企业名单，被美国商务部列入实体清单，并被美国财务部列入美国投资者不得交易的股票名单。即便如此，中芯国际去年从美国半导体企业赚取了创纪录的15亿美元（约20.45亿新元）收入，占其总销售额的五分之一。

中芯国际今年5月还在美国加利福尼亚州尔湾的办事处举行开业庆典，现场挤满了美国半导体行业高管。与会的芯片设计公司高通高级副总裁陈若文（Roawen Chen）还在讲话中表示，他仍希望有朝一日能看到中芯国际在美国建造一座晶圆代工厂。但后来，高通发言人澄清这段发言是“玩笑话”。

报道称，中芯国际被列入黑名单，不意味着美国企业完全被禁止与中芯国际做生意，只是需要事先取得美国商务部核发的许可证。据美国国会2021年公布的数据，从2020年11月9日至2021年4月20日，美国商务部批准了美国企业向中芯国际销售价值数百亿美元产品的申请。

美国半导体设计商和设备制造商长期以来一直认为，与中芯国际等中国企业做生意有助于提高利润，使他们能投资于深层次的发展。这些公司还说，他们不会向中芯国际出售最先进设备，也不依靠中芯国际来执行最尖端的设计，因此不会损害美国国家安全。

中国通讯设备巨头华为今年8月突然开售新款旗舰手机Mate 60 Pro，据称使用了由中芯国际开发的七纳米芯片，且实现了5G技术，被认为是突破了美国的技术限制。

这款手机出街后，引来美国高度关注。美国商务部长雷蒙多还形容，华为在芯片领域取得的突破令人感到极度不安，并表示将需要更多工具来实施出口管制。

当前，美国政府受到国会共和党人越来越大的压力，要求对中芯国际等企业出台更大范围的限制。

美国防务承包商兼中国技术分析师莫维农（James Mulvenon）在一份关于中芯国际的报告中写道，如果让中芯国际未来几年保持高利润并大举参与尖端研发，可能实质改变美国在与中国的潜在军事冲突中获胜的机率，这样的预测并不夸张。