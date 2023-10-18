美国收紧对华AI芯片出口限制

美国政府将收紧对中国购买先进半导体产品的限制，此举加剧了美国政府与向中国销售相关产品的美企间的分歧。

根据《华尔街日报》报道，美国商务部星期二（10月17日）称，将大幅限制人工智能芯片的出口。这会加大美国公司英伟达和英特尔在中国销售现有产品或为规避规则推出新芯片的难度。

此举旨在堵住一年前宣布的出口管制措施中被认为存在的漏洞，这些措施当时就遭到了全球半导体行业的强烈反对，并加剧了与中国政府的紧张关系。

美国商务部长雷蒙多说，此举的目的是限制中国“获得可能推动人工智能和精密计算机领域突破的先进半导体的途径”。她指出，这些芯片对中国的军事应用至关重要，这是指对美国可能在关键国防技术上落后于中国的担忧。

报道称，更新后的规则大幅扩展了美国政府以国家安全名义决定美国公司可以和不可以销售哪些产品的权力。如果未经许可，包括英伟达和英特尔为中国市场开发的高端人工智能芯片在内的芯片禁止出售给中国。而精密程度略低于这些门槛的“灰色地带”芯片现在将需要通知美国政府，而美国政府可以不批准此类芯片的销售。

路透社报道，英伟达星期二称，美国新的出口限制将阻止该公司为中国生产的两款高端人工智能芯片的销售，其一款顶级游戏芯片也将被封锁。

在新规定中，美国商务部还试图阻止芯片通过其他国家运往中国，将出口限制扩大到中国公司的海外子公司和另外21个国家。

美国商务部说，今后将启动一项规则制定程序，限制中国通过亚马逊公司和微软等供应商的云服务获取芯片。该部门还将敲定范围扩大后的对芯片制造设备运输的限制。