港交所新总裁：未来发展机遇与挑战并存

香港交易所新任行政总裁陈翊庭星履新当天，给员工致函谈及港交所未来发展机遇与挑战并存。

综合香港中通社和香港电台等报道，陈翊庭星期五（3月1日）正式上任，开启三年任期。

陈翊庭在发给员工的信函中说，港交所未来有三个重大发展机遇，包括中国作为全球第二大经济体和创新摇篮的长期增长机会、作为中东和东南亚资本和贸易枢纽、科技为资本市场创新带来的潜力。

陈翊庭表示，全球金融市场正处于动荡时期，香港也不例外。她没有忽视这些挑战，即使宏观环境不理想，港交所会继续增强业务，改善基础设施，开发产品生态系统，以及扩大客户群等。

回顾在港交所工作的七年里，陈翊庭说，她逐渐意识到港交所在本地、区域和全球市场中的金融市场基建发挥关键作用。她期待与不同持份者共同提高香港市场吸引力和竞争力，塑造香港在未来10年或更长时间作为国际金融中心的角色。

港交所上一任行政总裁欧冠升（Nicolas Aguzin）去年通知港交所董事会在今年5月任期结束后不寻求连任。港交所去年12月宣布，由联席营运总监陈翊庭接替欧冠升，出任港交所新任行政总裁。陈翊庭由此成为港交所首名女总裁。

港交所2月初正式任命陈翊庭为新一任行政总裁。港交所公告称，欧冠升交接顺利，将提早交棒，任期到2月底结束。接任的陈翊庭将于3月1日起上任。

港交所早前公布，欧冠升的任期直至5月结束。对于任内三年期间，港交所股价累计下跌逾四成，欧冠升在任满当天（2月29日）说，自己已尽力做到最好。